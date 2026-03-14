14 марта 2026 в 07:00

От −34 до +16, ветер и снегопады: какой будет погода в России 16–22 марта

В европейскую часть страны весна принесет комфортные дни, на юге местами воздух прогреется до +16. Но не обойдется без метелей и гололедицы. В Сибири и на Дальнем Востоке сохранятся морозы под −30. С прогнозом погоды в РФ на 16–22 марта NEWS.ru ознакомила научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какой будет погода 16–22 марта в Москве и соседних областях

В столичном регионе 16 марта переменная облачность, без осадков. Температура в Москве ночью от −2 до −4 градусов, по области до −6. Днем — в диапазоне от +9 до +11, в Подмосковье — 7–12 градусов.

Во вторник и среду облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. По ночам от −3 до +2 градусов, а днем — +6–11. В четверг до +12 днем и от −1 до +4 градусов в ночное время, без осадков. Ближе к выходным прогнозируется понижение температурного фона на несколько пунктов.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях в понедельник без осадков, в последующие дни рабочей недели местами слабые дожди или мокрый снег. Температура воздуха в дневное время в диапазоне от +6 до +12, по ночам в начале недели от нуля до −6, к середине периода минимальная температура составит около −3 градусов.

На юге Центрального федерального округа примерно такая же ситуация с осадками, температура в ночные часы не ниже −5 и не больше +3, а днем — от +4 до +11.

Какая погода будет 16–22 марта в Петербурге и на северо-западе страны

В Карелии, Псковской, Новгородской, Мурманской и Ленинградской областях, а также в Петербурге местами снег и мокрый снег с дождем. Преобладающая температура ночью от −3 до +4, днем — от +5 до +12.

Осадки во всех видах ожидаются в Республике Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях. По ночам здесь преимущественно от нуля до −7 градусов, днем в понедельник и вторник плюс 2–7 градуса, со среды от −1 до +4.

Как погода с 16 по 22 марта изменится в Поволжье

В Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, на севере Татарстана, Пермском крае, а также в Кировской и Нижегородской областях без осадков. По ночам от нуля до −5, днем от +2 до +9.

В южных районах Татарстана, Башкортостане, Мордовии, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областях также не прогнозируются дожди и снегопады. В ночь на понедельник здесь местами подморозит до −6, в последующие сутки ночные температура будет опускаться не ниже −5. Днем 16 марта +1–6, 17 марта — от нуля до +5, в среду потеплеет до 2–7 градусов выше нуля. В отдельных районах в понедельник ожидается сильная гололедица.

Насколько потеплеет с 16 по 22 марта на юге России

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях местами дожди со снегом, по ночам от нуля до +5, днем в диапазоне от +4 до +12 с тенденцией к повышению температуры к середине недели.

На Кубани и в Ставропольском крае, Адыгее и республиках Северного Кавказа дожди, местами в горах со снегом. В понедельник ночью от +2 до +7, днем — 6–11 градусов, на Черноморском побережье Краснодарского края в районе Анапы и Геленджика ветер до 22 метров в секунду. Во вторник днем такая же температура, ночью на один градус прохладнее, в среду от нуля до +5 в ночные часы, днем термометры покажут от +8 до +13. В четверг местами до +16.

Какая погода ожидается на Урале с 16 по 22 марта

На Ямале и в ХМАО снегопады, местами мокрый снег. Здесь неделя начнется с морозов от −15 до −20 в ночь на 16 марта, днем в понедельник −1–6 градусов. Во вторник резко потеплеет, днем местами до +2, в ночные часы от −7 до −12. В последующие сутки ночная температура составит −12–17 градусов, а дневная — −6–11.

В Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях в понедельник местами дожди со снегом, в последующие дни рабочей недели — преимущественно без осадков. Температура воздуха на протяжении рабочей недели в диапазоне от −1 до −8 градусов по ночам и от +1 до +7 — в дневное время.

Какие сюрпризы неделя 16–22 марта преподнесет в Сибири

В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае неделя начнется с морозов от −16 до −21 градуса ночью и от −3 до −8 — днем 16 марта. Во вторник ночью −11–16 градусов, днем потеплеет и местами воздух прогреется до +1. К среде температурный фон поднимется еще на несколько пунктов и ночью будет не ниже −11, а днем от −2 до +3. Местами на протяжении всего периода здесь ожидаются снегопады и снег с дождем.

В Хакасии, Тыве, Республике Алтай, на юге и в центре Красноярского края, а также в Иркутской области прогнозируется снег, наиболее интенсивный в понедельник и вторник. Температура по ночам от −17 до −27 градусов, днем — от −4 до −14.

В отдельных регионах 16 марта здесь ожидаются опасные явления: в горах Хакасии сильный снег, метель и ветер 15–20 метров в секунду, в Иркутской области до 23 метров в секунду.

Где с 16 по 22 марта будет холоднее всего

На севере Красноярского края снегопады, которые усилятся к середине недели, а в начале периода ожидаются сильные морозы. В понедельник ночью от −29 до −34 градусов, днем — −15–20. В ночь на вторник в диапазоне от −25 до −30, днем — от −11 до −16 градусов. К среде температурный фон повысится примерно на пять пунктов.

В Якутии снегопады, в понедельник на юго-востоке республики — сильные. Преобладающая температура здесь составит −20–26 градусов ночью и −8–14 в дневные часы. В отдельных районах на северо-востоке временами может подмораживать до −30, в то же время в южных районах Республики Саха в отдельные дни ожидается потепление до −5.

В Бурятии по ночам от −19 до −26 на севере, а на юге — от −7 до −18. В дневное время, соответственно от −9 до −14 и от нуля до −4. Временами будут идти снегопады. Наиболее сильные осадки в республике прогнозируются 16 марта, а также ветер 17–22 метра в секунду.

В Забайкалье по ночам местами ниже −20 градусов, на севере до −28, днем в начале недели около минус 9–11, ближе к выходным потеплеет до −2–10. Местами слабый снег.

Что с погодой будет 16–22 марта на Дальнем Востоке

На Чукотке неделя начнется с погоды без осадков, во вторник и среду местами ожидаются снегопады разной степени интенсивности. Температура воздуха на полуострове будет колебаться от −18–26 градусов по ночам до −9–17 — в дневное время, с тенденцией к повышению к середине недели.

В Магаданской области и на Камчатке снег и мокрый снег, временами довольно интенсивный. По ночам от −5 до −13 градусов, днем от −4 до +3. На юге Камчатского края ночная температура не опустится ниже нулевой отметки.

На юге Хабаровского края, в Амурской и Еврейской автономной области ожидаются осадки во всех видах. Температура воздуха от −13 до −21 градуса в ночные часы, днем в понедельник от −4 до +1, в последующие дни рабочей недели — в диапазоне от −1 до −7.

В Приморье и на Сахалине дожди со снегом. Ночная температура от −2 до −9 градусов, днем — от +1 до +8.

Читайте также:

Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

погода
прогноз погоды
снегопады
дожди
морозы
оттепель
Гидрометцентр
март
Максим Ширяев
М. Ширяев
