Синоптик рассказала, жителей какого региона ожидает «майская зима»

На севере Якутии ожидается «майская зима» с ночными морозами до -15 градусов, в то время как на юге региона днем будет тепло до +10-15, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Синоптик напомнила, что крайние северные территории Сибири и Дальнего Востока позже всего вступают в весенне-летний сезон.

Несмотря на дневное тепло до +10-15 градусов на юге Якутии, на севере будет «майская зима», особенно в Верхоянске, так как ночная температура достигает до -15 градусов, — сказала она.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето в Москве наступит 4 мая, когда воздух прогреется до +23 градусов — это соответствует июньской норме. Синоптик также отметил, что уже 3 мая дневная температура впервые в этом году поднимется до +18–21 градуса, что позволит побить рекорд 2024 года.

Кроме того, ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что в мае погода в столице будет неустойчивой. Причина — сложное сочетание сезонных, атмосферных и климатических факторов, из-за которых в переходные периоды случаются резкие перепады температуры и выпадают обильные осадки.