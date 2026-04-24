24 апреля 2026 в 18:56

В месте поисков альпинистов в Бурятии ожидаются сильные морозы

Мороз до минус 21 градуса ожидается в Бурятии, где ищут альпинистов

Более восьми часов продолжаются поиски четырех альпинистов, попавших под лавину на горе Мунку-Сардык, пишет Telegram-канал SHOT. Ночью температура может опуститься до минус 21 градуса, на следующий день синоптики прогнозируют усиление ветра.

По предварительным данным, группа из семи человек поднималась к пику Конституции. Лавина сошла в районе перевала 26-го Партийного Съезда. Трое участников находились вне зоны схода, они получили легкие травмы и сообщили о случившемся по рации. Четверых продолжают искать, их состояние неизвестно. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык в Бурятии были туристами, еще один — инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых: гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу.

По словам спасателя международного класса Егора Дульнева, погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло. В беседе с NEWS.ru он отметил, что при подъеме скалолазы могут получить переохлаждение в любое время года, это касается как лета, так и зимы.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
