Москвичам рассказали, когда ждать метеорологическое лето

Метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая, когда температура воздуха поднимется до +23 градусов, что соответствует июньским показателям, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, уже 3 мая днем столбики термометров впервые в году достигнут +18–21 градуса, что побьет рекорд 2024 года.

3 мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже +6–9 градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты +18–21 — будет побит рекорд дня: +18,4 — 2024 [года]. 4 мая под утро — не ниже +8–11 градусов, а после полудня наступит метеорологическое лето, — сказал он.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что погода в Москве в мае будет переменчивой. Причиной станет сложное переплетение сезонных, атмосферных и климатических процессов, которые в переходные сезоны провоцируют резкие скачки температуры и осадков.

Кроме того, начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в праздничные майские дни в городе и Ленинградской области установится теплая и сухая погода — 2 мая столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Уже во второй половине 1 мая облака рассеются, а 2 и 3 мая будет вовсе солнечно.