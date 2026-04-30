30 апреля 2026 в 13:54

Петербуржцам пообещали потепление на майские праздники

Синоптик Колесов: в Петербурге 2 мая потеплеет до плюс 23 градусов

Площадь Восстания в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается теплая и сухая погода на майские праздники — 2 мая воздух прогреется до плюс 23 градусов, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на начальника Гидрометцентра по городу Александра Колесова. При этом 30 апреля в Ленобласти пройдут небольшие дожди.

Облачность сменится солнцем уже во второй половине 1 мая, а 2 и 3 мая погода будет и вовсе ясная, отметил Колесов. Температура воздуха в первый день месяца составит от плюс 12 до 17 градусов. На следующий день столбики термометров покажут до 23 градусов тепла, в последний праздничный день показатель опустится до плюс 19 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вторая декада мая в Центральной России и Москве ознаменуется приходом традиционных «черемуховых холодов» из-за прорыва арктического воздуха. Этот период будет сопровождаться обильными осадками, объем которых превысит норму в два раза.

