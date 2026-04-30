30 апреля 2026 в 09:36

Тишковец спрогнозировал погоду в Москве на май

Синоптик Тишковец пообещал москвичам традиционные «черемуховые холода» в мае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вторая декада мая в Центральной России и Москве ознаменуется приходом традиционных «черемуховых холодов» из-за прорыва арктического воздуха, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Этот период будет сопровождаться обильными осадками, объем которых превысит норму в два раза.

Это совпадет с периодом цветения черемухи — самым заметным природным маркером, а значит, нагрянут традиционные «черемуховые холода», — добавил синоптик.

Первая десятидневка месяца, напротив, обещает быть довольно теплой и сухой с дефицитом дождей до 50%. В конце этого периода жителей региона ждет открытие сезона гроз с короткими, но мощными ливнями. В целом же средняя температура мая ожидается в пределах климатической нормы с небольшим превышением на один градус.

Заключительная декада месяца пройдет без резких капризов природы и вернет показатели в рамки привычных значений. По словам синоптика, в конце мая погода совершит уверенный «кувырок» в сторону лета, передавая эстафету тепла июню. При этом первый летний месяц может оказаться еще жарче, превысив температурную норму сразу на два градуса.

Ранее ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее удачным днем для пикника в Москве станет 3 мая. Она отметила, что после первых майских праздников наступит потепление.

