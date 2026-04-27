Метеоролог назвала наиболее удачный день для пикников в Москве

Наиболее удачным днем для пикника в Москве станет 3 мая, рассказала «Ридусу» ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что после праздников наступит потепление.

Лучшим вариантом для пикника станет последний день — 3 мая. В этот день не ожидается существенных осадков. Дневная температура будет в пределах +10...+15 °С, не более того. Но и ночи будут уже с положительной температурой, — рассказала Позднякова.

Метеоролог подчеркнула, что апрельские заморозки в мае не повторятся. По ее словам, даже ночью температура достигнет положительных значений.

Ранее Позднякова рассказала, что в начале мая температура в Москве будет ниже климатической нормы. При этом, по ее словам, в этот период в столице не ожидаются осадки.