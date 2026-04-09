Ученые предупредили о приходе «супер-Эль-Ниньо» уже в этом году CNBC: в 2026 году Земле грозит природный эффект «супер-Эль-Ниньо»

Европейские и американские метеорологи полагают, что в этом году Земле предстоит столкнуться с усиленной версией природного эффекта Эль-Ниньо, который уже окрестили «супер-Эль-Ниньо», сообщает телеканал CNBC. По прогнозам американских специалистов, явление начнется в период с октября по декабрь и повлияет на глобальную циркуляцию атмосферы.

Обычное Эль-Ниньо выражается в изменении температуры поверхности воды в тропической и экваториальной частях Тихого океана, что приводит к экстремальным осадкам или засухам в разных регионах мира. Ученые опасаются, что в этом году эффект окажется гораздо сильнее обычного, что негативно отразится на сельском хозяйстве и мировом продовольственном рынке.

Старший аналитик управления ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Крис Джаккарини заявил, что цены на продукты испытывают давление сразу с двух сторон: из-за экстремальных климатических явлений и экономической системы, зависящей от ископаемого топлива. Главный экономист швейцарского банка UBS Пол Донован добавил, что в случае прихода «супер-Эль-Ниньо» засуха и ограниченные запасы воды могут оказаться даже опаснее, чем нехватка азотных удобрений.

