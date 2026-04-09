Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 13:18

Ученые предупредили о приходе «супер-Эль-Ниньо» уже в этом году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейские и американские метеорологи полагают, что в этом году Земле предстоит столкнуться с усиленной версией природного эффекта Эль-Ниньо, который уже окрестили «супер-Эль-Ниньо», сообщает телеканал CNBC. По прогнозам американских специалистов, явление начнется в период с октября по декабрь и повлияет на глобальную циркуляцию атмосферы.

Обычное Эль-Ниньо выражается в изменении температуры поверхности воды в тропической и экваториальной частях Тихого океана, что приводит к экстремальным осадкам или засухам в разных регионах мира. Ученые опасаются, что в этом году эффект окажется гораздо сильнее обычного, что негативно отразится на сельском хозяйстве и мировом продовольственном рынке.

Старший аналитик управления ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Крис Джаккарини заявил, что цены на продукты испытывают давление сразу с двух сторон: из-за экстремальных климатических явлений и экономической системы, зависящей от ископаемого топлива. Главный экономист швейцарского банка UBS Пол Донован добавил, что в случае прихода «супер-Эль-Ниньо» засуха и ограниченные запасы воды могут оказаться даже опаснее, чем нехватка азотных удобрений.

Ранее сообщалось, что апрельский снегопад накрыл Тверь, засыпав город снегом. Также появилось видео, на котором видно покрытую снегом землю. Осадки начались в городе 8 апреля. В регионе объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде, в отдельных районах действует желтый уровень опасности из-за усиления ветра.

Наука
погода
метеорологи
температура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Когда техника становится частью характера дома
Гладков озвучил последствия прилетов дронов ВСУ по Белгородчине
Политолог раскрыл, выйдут ли США из НАТО после предательства союзников
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.