Синоптик рассказала, как долго в Москве продержится аномальная жара

Похолодание после аномальной жары придет в Москву к 23 мая, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в следующие выходные температура воздуха в столице России вернется к климатической норме или останется чуть выше.

В начале следующей недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. С юго-восточными потоками станет поступать перегретый воздух из Средней Азии, где в дневные часы уже около 30 градусов тепла. Мы ожидаем, что в понедельник, вторник, среду и четверг на следующей неделе температура будет превышать климатическую норму практически на семь градусов. Максимально столбики термометров приблизятся к отметке 28–29 градусов тепла. К следующим выходным, 23 и 24 мая, температура понизится. Но, скорее всего, она вернется к климатической норме или даже останется чуть выше. По предварительному прогнозу, минимальная температура будет в пределах 10–12 градусов тепла, а максимальная — 22–23 градуса со знаком плюс, — пояснила Позднякова.

Она отметила, что жаркая погода не задержится в столице надолго. По ее словам, быстрый переход на аномально высокую температуру может быть неблагоприятен для пожилых людей, детей и метеочувствительных граждан.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что в конце мая в Москве и Московской области ожидается появление большого количества комаров. По его словам, массовому вылету насекомых способствуют благоприятные погодные условия: снежная зима, позволившая значительной части популяции выжить, теплая весна и дожди.