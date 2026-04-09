09 апреля 2026 в 11:49

В Сети выложили, как город в центре России накрыло метелью

Тверь накрыл апрельский снегопад

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Сети появились кадры, как Тверь накрыл апрельский снегопад. На видео, которое передает Telegram-канал «Осторожно, Тверь», видна засыпанная снегом земля.

В Твери 8 апреля начался снегопад. В регионе действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях: в отдельных районах объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра. Предупреждение будет действовать до вечера 9 апреля.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин перечислил положительные стороны обильных снегопадов, наблюдавшихся в российских регионах. В ходе встречи с главой Росгидромета Игорем Шумаковым премьер отметил, что снежная зима принесла пользу сразу для нескольких отраслей. По его словам, это хорошо для посевов и будущего урожая, для роста выработки гидроэлектростанций, которые играют большую роль в энергобалансе страны.

До этого руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что экстремальные погодные явления в Москве в будущем начнут происходить все чаще и чаще. По его словам, каждые 10 лет их количество будет увеличиваться на 20–40%, что является одним из результатов глобального изменения климата.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
