Москвичам пообещали экстремальные погодные условия

Частота экстремальных погодных явлений в Москве продолжит расти, заявил РИА Новости руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, каждые 10 лет количество опасных явлений увеличивается на 20–40%.

Специалист подчеркнул, что это один из результатов глобального изменения климата. Это в равной степени касается как столичного региона, так и всей страны, добавил Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в Санкт-Петербурге на неделе с 23 по 29 марта ожидаются небольшие дожди. По словам специалиста, осадки будут идти со вторника по субботу, а в выходные из-за похолодания возможен даже мокрый снег.

Кроме того, метеоролог Александр Сергеев рассказал, что погода в Москве в апреле будет волнообразной. По словам специалиста, дневные температуры будут достаточно высокими, но ночью столбики термометров будут заметно опускаться. Будет наблюдаться контраст, когда на солнце жарко, а в тени прохладно.