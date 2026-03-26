Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:29

Москвичам пообещали экстремальные погодные условия

Синоптик Шувалов: частота экстремальных погодных условий в Москве будет расти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Частота экстремальных погодных явлений в Москве продолжит расти, заявил РИА Новости руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, каждые 10 лет количество опасных явлений увеличивается на 20–40%.

У нас за десятилетие количество опасных явлений увеличивается на 20–40%. Экстремальные погодные события будут встречаться все чаще, — сказал Шувалов.

Специалист подчеркнул, что это один из результатов глобального изменения климата. Это в равной степени касается как столичного региона, так и всей страны, добавил Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в Санкт-Петербурге на неделе с 23 по 29 марта ожидаются небольшие дожди. По словам специалиста, осадки будут идти со вторника по субботу, а в выходные из-за похолодания возможен даже мокрый снег.

Кроме того, метеоролог Александр Сергеев рассказал, что погода в Москве в апреле будет волнообразной. По словам специалиста, дневные температуры будут достаточно высокими, но ночью столбики термометров будут заметно опускаться. Будет наблюдаться контраст, когда на солнце жарко, а в тени прохладно.

Москва
синоптики
погода
прогнозы
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.