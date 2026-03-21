Жителей Петербурга в последнюю неделю марта ожидает ненастная погода Синоптик Ильин: с 23 по 29 марта в Санкт-Петербурге пройдут дожди и мокрый снег

На неделе с 23 по 29 марта в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие дожди, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, осадки будут идти со вторника по субботу, а на выходных из-за небольшого похолодания в северной столице возможен даже мокрый снег.

Во вторник над Ленинградской областью пройдет холодный атмосферный фронт, местами пройдет небольшой дождь. В четверг вероятность дождя будет более высокая, чем в предыдущие сутки. В пятницу местами тоже небольшой дождь. А в ночь на субботу и воскресенье подморозит, возможен мокрый снег, — сказал Ильин.

Он добавил, что в течение недели в Петербург постепенно придет похолодание. В понедельник, по его прогнозам, в городе ожидается около +10-12 градусов днем и +2 градусов ночью. К выходным температура воздуха опустится до +3-5 градусов в светлое время суток, а по ночам возможны заморозки до -3 градусов, уточнил синоптик.

Ранее метеоролог Александр Сергеев заявил, что апрельская погода в Москве будет волнообразной. По его словам, несмотря на довольно высокую температуру воздуха в дневное время, по ночам столбики термометров будут значительно опускаться вниз. При этом будет возникать ситуация, когда «на солнце довольно жарко, а в тени пробирает», пояснил он.