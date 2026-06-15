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15 июня 2026 в 00:05

Приметы 15 июня — Вьюн Зеленый: планируем свадьбу и кружим хороводы

Приметы 15 июня — Вьюн Зеленый Приметы 15 июня — Вьюн Зеленый Фото: Shutterstock/FOTODOM
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15 июня верующие чтут святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Однако в славянской традиции этот день получил яркое, праздничное название — Вьюн Зеленый, или Никифор Дубодер. Это был веселый праздник, посвященный молодежи, расцвету природы и чествованию пар, которые поженились в текущем году.

Погодные приметы на Вьюна Зеленого, 15 июня

Природа в этот первый день рабочей недели подсказывала, какими будут сенокос и урожайные сборы.

  • Если на Никифора весь день солнце светит ярко, а духота усиливается — к вечеру жди сильной грозы.

  • Если утренний туман быстро рассеивается под первыми лучами солнца — день будет ясным и малооблачным.

  • Если дует стабильный западный ветер — ближайшая неделя будет дождливой и прохладной.

  • Обильная роса на траве на рассвете — к хорошему урожаю конопли и льна.

Приметы о зверях и птицах 15 июня

  • Пауки перестали плести паутину и прячутся в щели — предвестник скорого сильного ветра или дождя.

  • Соловьи поют без умолку всю ночь — впереди установится долгая, теплая и сухая погода.

Соловей Соловей Фото: Frank Sommariva/imageBROKER.com/Global Look Press

Что можно и нужно делать 15 июня

День Вьюна Зеленого был наполнен особыми играми и традициями, которые объединяли всю деревню.

Главной традицией дня было «окликание» молодых пар, сочетавшихся браком этой весной или прошлой осенью. Дети и молодежь собирались в группы, ходили от дома к дому, где жили новобрачные, и пели им специальные песни-вьюнцы. В ответ молодые должны были угостить пришедших пирогами, конфетами или одарить мелкими монетами.

Девушки в этот день обязательно плели венки из веточек березы и травы-вьюна. Во время плетения они загадывали мысли о суженом и счастливом будущем. Верили, что округлая форма венка на Никифора символизирует нерушимость семейного счастья, а сам вьюн привязывает к дому удачу. Хозяйки вешали такие венки над входной дверью или у хлева как оберег от дурного глаза.

А еще с этого дня на Руси начинали заготавливать дубовую кору, которая использовалась в народной медицине и для дубления кож.

Чем сегодня заняться?

  • Ходить в гости и поздравлять новобрачных. Это прекрасное время для укрепления родственных и дружеских связей.

  • Печь круглые караваи и пироги. Форма круга в этот день символизирует солнце, достаток и сытую жизнь.

  • Проводить время активно на свежем воздухе. Игры, прогулки и позитивное настроение сегодня закладывают хорошую основу для здоровья на все лето.

Что нельзя делать 15 июня

  • Ссориться, ругаться и завидовать чужому счастью. Это сулило неудачи в личной жизни.

  • Убираться в доме после захода солнца. Существовало суеверие, что поздняя уборка на Никифора может вымести из дома семейный уют.

  • Купаться в открытых водоемах в одиночку. Верили, что в этот период активизируются водные духи, поэтому осторожность на воде лишней не будет.

  • Грустить и предаваться тяжелым мыслям. Праздник требует радостного настроения, чтобы лето прошло легко и продуктивно.

Как подготовить овощи и зелень к заморозке? Читайте на нашем сайте.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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