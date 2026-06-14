Приметы 14 июня — Устин Брусничник: как уберечь семью от ссор?

14 июня верующие чтут память святого мученика Иустина Философа (на Руси его называли Устином) и мученика Харитона. В народе у дня было поэтичное название: Устин Брусничник, так как к середине июня в лесах начинала активно цвести брусника. Этот день считался рубежным: по нему определяли, каким будет остаток лета, и строго следили за семейными отношениями, чтобы не навлечь на дом разлад.

Погодные приметы на Устина, 14 июня

Если на Устина утро пасмурное и дождливое — это предвещало отличный урожай яровых культур, особенно ржи.

Ясный, солнечный и теплый день — к богатому урожаю гречихи, но засушливому июлю.

Если брусника к этому дню зацвела обильно — в конце лета лесные закрома будут полны грибов и ягод.

Если дует северо-западный ветер — погода испортится, лето будет дождливым и ветреным.

Приметы о зверях и птицах 14 июня

Лягушки громко квакают и выходят на берег — к скорому наступлению сильного зноя.

Лебеди к вечеру начинают громко кричать — завтра пойдет дождь.

Приметы о зверях и птицах 14 июня Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 14 июня

Сегодня стоит проводить время с любимыми людьми. Воскресенье на Устина — идеальный день для укрепления романтических и семейных отношений. Если девушке докучал неприятный ей парень, в этот день она срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами на земле. Верили, что после этого мужчина потеряет к ней интерес.

Отправляйтесь собирать лекарственные травы. Травы, сорванные сегодня, обладают особой силой, направленной на укрепление здоровья.

14 июня есть хорошая возможность просить прощения и мириться. Если вы были в ссоре, этот день дает лучший шанс искренне наладить контакт и забыть обиды.

Приветствуется готовить блюда из прошлогодней замороженной или сушеной брусники. Это символизировало уважение к дарам природы и привлекало достаток.

Чего нельзя делать 14 июня

«На Устина не городи тына»: самый строгий запрет дня. Нельзя было строить или чинить заборы, изгороди и плетни. В народе верили, что у того, кто нарушит это правило, огород либо сгорит от засухи, либо весь урожай побьет градом. Кроме того, «городить тын» сегодня означало символически отгораживать от себя удачу.

На Устина нельзя было лгать, лицемерить и клеветать. Считалось, что любая неправда, сказанная 14 июня, очень скоро раскроется и обернется против самого человека большими неприятностями. Ссориться, спорить и ревновать тоже нельзя. Любой семейный конфликт на Устина, по поверьям, мог привести к долгому охлаждению чувств или даже к разрыву.

Рассыпать соль нельзя. Существовало суеверие, что просыпанная сегодня соль сулит затяжные финансовые трудности.

Отмахиваться от просьб о помощи запрещено. Если близкий человек просит поддержки, отказывать нельзя — иначе можно самому оказаться в затруднительном положении.

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