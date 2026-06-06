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06 июня 2026 в 13:00

Участок станет закрытым без глухого забора: лучшие кусты для живой изгороди

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Живая изгородь не только закрывает участок от любопытных взглядов, но и делает сад уютнее. Многие по привычке выбирают туи, но они часто сохнут, медленно растут и требуют постоянного ухода. Есть более выносливые кустарники, которые быстро превращаются в плотную зеленую стену.

Для густой изгороди отлично подходит карагана, или желтая акация. Она быстро разрастается, красиво цветет и легко переносит стрижку. Смородина золотистая радует не только пышной зеленью, но и ароматными ягодами. А черноплодная арония быстро формирует плотные кусты и хорошо чувствует себя даже на бедной почве.

Чтобы изгородь получилась густой, кусты важно регулярно подрезать. Тогда растения начнут активно выпускать боковые ветви и быстрее закроют участок от посторонних глаз.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и считает аронию самым удачным вариантом для дачи. Она также советует не сажать кусты слишком далеко друг от друга — тогда зеленая стена получится намного плотнее и красивее.

Ранее был назван многолетник, который цветет синим водопадом.

Проверено редакцией
Общество
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Марина Макарова
М. Макарова
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