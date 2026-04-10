Синий водопад на вашей даче: вытеснит сорняки и цветет два месяца — чудо-многолетник

Обриета «синий каскад» — это почвопокровный чудо-многолетник, который создает на даче эффект живого ярко-синего водопада, спускающегося по склонам, подпорным стенкам или каменистым горкам.

Ее главное преимущество — невероятная красота и простота в уходе. Растение образует плотные, вечнозеленые коврики высотой всего 10–15 см, которые в апреле-мае сплошь покрываются тысячами мелких нежно-голубых и синих цветков, полностью скрывая листву. Цветение длится около 2 месяцев, а после обрезки отцветших побегов обриета может зацвести повторно в августе.

Она засухоустойчива и зимостойка, не требует укрытия на зиму. Обриета прекрасно растет на бедных каменистых почвах, где другие растения чахнут, и идеально подходит для альпийских горок, рокариев и для укрепления склонов. Кроме того, она легко размножается черенкованием и быстро разрастается, подавляя сорняки. Посадив ее один раз, вы будете наслаждаться ее синим каскадом долгие годы.

