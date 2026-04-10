Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 05:01

Синий водопад на вашей даче: вытеснит сорняки и цветет два месяца — чудо-многолетник

Подписывайтесь на нас в MAX

Обриета «синий каскад» — это почвопокровный чудо-многолетник, который создает на даче эффект живого ярко-синего водопада, спускающегося по склонам, подпорным стенкам или каменистым горкам.

Ее главное преимущество — невероятная красота и простота в уходе. Растение образует плотные, вечнозеленые коврики высотой всего 10–15 см, которые в апреле-мае сплошь покрываются тысячами мелких нежно-голубых и синих цветков, полностью скрывая листву. Цветение длится около 2 месяцев, а после обрезки отцветших побегов обриета может зацвести повторно в августе.

Она засухоустойчива и зимостойка, не требует укрытия на зиму. Обриета прекрасно растет на бедных каменистых почвах, где другие растения чахнут, и идеально подходит для альпийских горок, рокариев и для укрепления склонов. Кроме того, она легко размножается черенкованием и быстро разрастается, подавляя сорняки. Посадив ее один раз, вы будете наслаждаться ее синим каскадом долгие годы.

Ранее были названы цветы, которые можно сеять в апреле сразу в грунт.

Проверено редакцией
Читайте также
Обмен телами, ложь командования: ситуация на фронтах СВО вечером 9 апреля
Общество
Обмен телами, ложь командования: ситуация на фронтах СВО вечером 9 апреля
Силовики задержали известного столичного бизнесмена
Общество
Силовики задержали известного столичного бизнесмена
Цветет даже в густой тени: создаст изумрудный ковер и вытеснит сорняки — чудо-многолетник
Общество
Цветет даже в густой тени: создаст изумрудный ковер и вытеснит сорняки — чудо-многолетник
Цветет голубыми облаками и не боится мучнистой росы: этот сорт флокса ароматен и прост в уходе
Общество
Цветет голубыми облаками и не боится мучнистой росы: этот сорт флокса ароматен и прост в уходе
Посадите этот колокольчик, и соседи будут просить семена: его необычная форма покоряет
Общество
Посадите этот колокольчик, и соседи будут просить семена: его необычная форма покоряет
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог ответила, к чему может привести употребление спортивного протеина
«Самолет вылетел»: российская делегация отправилась за Благодатным огнем
Названы причины, почему Африка отвернулась от Франции в пользу России
Временные ограничения введены в российском аэропорту
«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО
Остров Бали лишился «русских» и «украинских» деревень
Налет БПЛА на Волгоградскую область 10 апреля: разрушения, что известно
Иран попытались уличить в плохой работе в Ормузском проливе
Составлен список продуктов, которые на самом деле полезны для сердца
В МИД РФ озвучили планы Москвы в западном полушарии
Личная жизнь, драка с Гребенщиковым, любовь к Украине: как живет Иракли
Дроны ВСУ ударили по жилым домам в Волгоградской области
В Госдуме предложили революционную норму для кикшерингов
КСИР отчитался о своей деятельности за период перемирия
Силовики выявили число безвозвратных потерь ВСУ в Запорожской области
Протест против гламура, конфликт с Гагариной, абьюз: где сейчас Савичева
«Невежда и хамка»: Каллас бесит и РФ, и ЕС — когда ее отправят в отставку
SHOT: в южной части Волгограда прогремело не менее семи взрывов
«Прилетает и улетает»: стало известно о тайных путешествиях Маска по миру
Песков рассказал, как было принято решение о пасхальном перемирии
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.