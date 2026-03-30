Апрельская посевная: 8 цветов, которые можно сеять сразу в грунт — не надо рассады

Апрель — идеальное время для посева цветов семенами прямо в открытый грунт, когда земля уже прогрелась, а ночные заморозки не страшны холодостойким культурам.

В первой половине месяца сейте календулу — ее крупные семена быстро всходят, а яркие оранжевые соцветия украсят сад до осени. Настурция также прекрасно переносит апрельский посев и через 1,5-2 месяца она порадует вас огненными шапками.

Для создания воздушного облака из нежных ромашек посейте космею. В апреле можно сеять васильки, иберис, душистый горошек, гипсофилу, а также однолетние флоксы Друммонда.

Важно: перед посевом подготовьте грядку — перекопайте, удалите сорняки, пролейте горячей водой для прогрева. Семена заделывайте неглубоко, а после посева накройте участок лутрасилом или пленкой до появления всходов, чтобы защитить от возвратных заморозков.

