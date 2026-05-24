24 мая 2026 в 17:02

Сад в нежно-розовых свечах больше метра. Многолетник с чудесными колокольчиками для романтичных клумб

Наперстянка пурпурная нежно-розовая — один из самых эффектных цветов для сада, который сложно не заметить. Ее высокие стройные свечи густо усыпаны крупными цветками-колокольчиками. Со стороны кажется, будто над клумбой поднялись десятки воздушных башенок, подсвеченных мягким утренним солнцем.

Высота растения обычно 80–120 см. Цветки крупные, собраны в длинные вертикальные кисти, которые раскрываются постепенно снизу вверх, поэтому цветение выглядит особенно пышным и длительным.

Цветение начинается в июне и продолжается несколько недель. При посадке крепкого контейнерного саженца весной может зацвести уже в первый сезон. На одном месте растение способно расти несколько лет, а еще часто дает самосев, благодаря чему со временем куртина становится только эффектнее.

Морозостойкость высокая — до −30 °C. Из нежно-розовых сортов особенно красивы «абрикосовая красавица», «далматинская роза» и «розовый великан». У них высокие свечи с крупными колокольчиками пастельно-розового оттенка.

Ольга Шмырева
