Цветы для тех, кому лень заниматься дачей: цветут каждый год, не расползаются, для всех регионов России

Цветы для тех, кому лень заниматься дачей: цветут каждый год, не расползаются, для всех регионов России

Если вы хотите красивый сад, но не готовы тратить на него время, посадите многолетники, которые растут сами по себе и не требуют вашего участия.

Шалфей «Карадонна» выпускает фиолетово-синие свечи с июня по сентябрь, не нуждается в подкормках, выдерживает морозы до и прекрасно растет на бедных почвах — никаких поливов, только солнце и хороший дренаж.

Дербенник иволистный вырастает до 1,5 метра и все лето стоит в розовых метелках, привлекая пчел и бабочек, — он идеален для сырых мест, не требует удобрений и подвязок.

Лилейники называют «цветами для интеллигентных лентяев»: они терпят и засуху, и тень, и бедную почву, а цветут каждый год без пересадок и практически не болеют.

Эхинацея пурпурная с крупными ромашками розового цвета украшает сад с июля по сентябрь, зимует без укрытия и не требует частых пересадок — чем беднее почва, тем лучше она себя чувствует.

Все эти растения не расползаются агрессивно по участку, зимуют в любом регионе и не требуют ни подкормок, ни частых поливов.

Ранее был назван многолетник, который цветет облаком и душит сорняки вокруг.