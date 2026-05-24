Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 21:00

Цветы для тех, кому лень заниматься дачей: цветут каждый год, не расползаются, для всех регионов России

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы хотите красивый сад, но не готовы тратить на него время, посадите многолетники, которые растут сами по себе и не требуют вашего участия.

Шалфей «Карадонна» выпускает фиолетово-синие свечи с июня по сентябрь, не нуждается в подкормках, выдерживает морозы до и прекрасно растет на бедных почвах — никаких поливов, только солнце и хороший дренаж.

Дербенник иволистный вырастает до 1,5 метра и все лето стоит в розовых метелках, привлекая пчел и бабочек, — он идеален для сырых мест, не требует удобрений и подвязок.

Лилейники называют «цветами для интеллигентных лентяев»: они терпят и засуху, и тень, и бедную почву, а цветут каждый год без пересадок и практически не болеют.

Эхинацея пурпурная с крупными ромашками розового цвета украшает сад с июля по сентябрь, зимует без укрытия и не требует частых пересадок — чем беднее почва, тем лучше она себя чувствует.

Все эти растения не расползаются агрессивно по участку, зимуют в любом регионе и не требуют ни подкормок, ни частых поливов.

Ранее был назван многолетник, который цветет облаком и душит сорняки вокруг.

Проверено редакцией
Читайте также
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
Общество
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek
Общество
Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek
Какие цветы еще не поздно сажать в конце мая. Точно зацветут уже этим летом
Общество
Какие цветы еще не поздно сажать в конце мая. Точно зацветут уже этим летом
Сад в нежно-розовых свечах больше метра. Многолетник с чудесными колокольчиками для романтичных клумб
Общество
Сад в нежно-розовых свечах больше метра. Многолетник с чудесными колокольчиками для романтичных клумб
Безопасны для детей, кошек и собак: цветы для дачи, где есть малыши и животные
Общество
Безопасны для детей, кошек и собак: цветы для дачи, где есть малыши и животные
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто был за рулем Porsche в ДТП с Прудниковым
ВСУ ранили пять мирных жителей при атаке на ДНР
Фестиваль цветов в узбекском Намангане вошел в Книгу рекордов Гиннесса
«Подстегнули»: раскрыта «ядерная» причина звонка Макрона Лукашенко
Полицейские накрыли банду из 50 похитителей люксовых авто
В Горловке в результате атаки ВСУ ранена мирная жительница
FPV-дрон оставил слепые осколочные ранения на теле мирного жителя
Правоохранители взялись за избившего в лифте дочь мужчину
Футболист «Спартака» вдребезги разбил Кубок России
В Новой Москве ликвидировали мощный пожар
Глава Запорожья мог украсть деньги на подземные школы
Рекорд на трибунах: кадры матча «Спартака» и «Краснодара» за Кубок России
Лантратова раскрыла состояние детей, пострадавших при ударе по Старобельску
ВСУ атаковали приграничье после удара возмездия
При сходе оползня на шахте по добыче золота погибли 28 человек
«Спартак» в пятый раз завоевал Кубок России по футболу
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
В Германии признали зависимость от российских энергоносителей
Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков
Названы три типа дронов, атаковавших Старобельск
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.