Забудьте про сорняки и прополку: этот многолетник цветет облаком и сам душит всех врагов вокруг

Если вы мечтаете о цветущем ковре, который не требует ни полива, ни подкормок, посадите арабис — многолетник, цветение которого похоже на воздушное облако или пену, полностью покрывающую куст.

В зависимости от сорта арабис радует белыми, розовыми, лиловыми или даже желтоватыми оттенками. Полив требуется только в сильную засуху, так как растение запасает влагу и прекрасно адаптируется к бедным каменистым грунтам.

В российском климате арабис чувствует себя прекрасно: он выдерживает морозы без укрытия. В средней полосе и на северо-западе, включая Ленинградскую область, растение успешно зимует под снегом, а вечнозеленые виды сохраняют листву даже в морозы.

Единственный минус: арабис быстро разрастается вширь и может заглушать соседей, поэтому раз в 3–4 года его нужно омолаживать, укорачивая побеги, — после этого цветение становится еще пышнее.

