День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 22:38

Забудьте про сорняки и прополку: этот многолетник цветет облаком и сам душит всех врагов вокруг

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы мечтаете о цветущем ковре, который не требует ни полива, ни подкормок, посадите арабис — многолетник, цветение которого похоже на воздушное облако или пену, полностью покрывающую куст.

В зависимости от сорта арабис радует белыми, розовыми, лиловыми или даже желтоватыми оттенками. Полив требуется только в сильную засуху, так как растение запасает влагу и прекрасно адаптируется к бедным каменистым грунтам.

В российском климате арабис чувствует себя прекрасно: он выдерживает морозы без укрытия. В средней полосе и на северо-западе, включая Ленинградскую область, растение успешно зимует под снегом, а вечнозеленые виды сохраняют листву даже в морозы.

Единственный минус: арабис быстро разрастается вширь и может заглушать соседей, поэтому раз в 3–4 года его нужно омолаживать, укорачивая побеги, — после этого цветение становится еще пышнее.

Ранее был назван кустарник, который цветет 30 лет, пахнет жасмином и земляникой.

Проверено редакцией
Читайте также
Нейропсихолог и нутрициолог: новые врачи могут появиться в поликлиниках РФ
Общество
Нейропсихолог и нутрициолог: новые врачи могут появиться в поликлиниках РФ
Баскетболист «Мемфиса» умер, не дожив до 30 лет
Общество
Баскетболист «Мемфиса» умер, не дожив до 30 лет
Сажаю клумбу по принципу волны: красота с весны до осени. Растения и цветы, которые не дают клумбе быть скучной
Общество
Сажаю клумбу по принципу волны: красота с весны до осени. Растения и цветы, которые не дают клумбе быть скучной
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Даже в глухой тени под забором цветет кружевными шляпками: цветок для ленивой дачи
Общество
Даже в глухой тени под забором цветет кружевными шляпками: цветок для ленивой дачи
Общество
цветы
многолетники
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долги налоговой и развод с Джиганом: как живет Оксана Самойлова
Два человека попали в больницу при атаке ВСУ на Брянскую область
Трамп расставил точки в вопросе достижения с Россией понимания по ДНР
ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области
Трамп отправился на встречу с Си Цзиньпином
Нейропсихолог и нутрициолог: новые врачи могут появиться в поликлиниках РФ
Словакия, Австрия и Чехия сделали неожиданный шаг навстречу России
Баскетболист «Мемфиса» умер, не дожив до 30 лет
Мужчина развелся с женой и вскоре умер в собственной постели
Мужчине вынесли приговор за фейковый розыгрыш Hyundai Solaris
Трамп рассказал, когда может посетить Россию
«Уже близко»: Трамп согласился с Путиным в одном вопросе по Украине
Новые правила сдачи на права с 12 мая: полный разбор изменений
Австрия обвинила США в нарушении воздушного пространства
Дела против экс-полицейских о взятках от работников Baza передали в суд
Подсчитаны расходы России на нацпроекты
Комары в Москве в 2026-м: когда ждать, где их больше всего, как защититься
Ермак в суде отказался говорить, общается ли он с Зеленским
Украинские дети остались без весомой меры поддержки в Польше
«С ней работают силовики»: источник раскрыл детали допроса Линды
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.