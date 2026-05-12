12 мая 2026 в 20:58

Австрия обвинила США в нарушении воздушного пространства

Австрия экстренно подняла истребители из-за самолетов-разведчиков США

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Австрийские военно-воздушные силы были вынуждены экстренно поднять в воздух истребители Eurofighter для перехвата двух американских бортов, которые, предположительно, пересекли границу воздушного пространства республики, сообщил представитель Министерства обороны страны Михаэль Бауэр в соцсети X. Инцидент произошел днем 11 мая.

Приоритет А: активация и развертывание Eurofighter в связи с пролетом двух американских самолетов PC-12 в 12:31 дня, — сказал Бауэр.

Ранее американский самолет-разведчик впервые был зафиксирован в районе границы между Румынией и Украиной. По имеющейся информации, борт целенаправленно совершил круг вдоль пограничной линии.

До этого американский разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь заметили над нейтральными водами Черного моря. По информации источника, борт вылетел с румынской базы в Констанце и совершил несколько кругов вне стандартных гражданских коридоров на высоте около 11 тыс. метров. В воздушное пространство других стран он не заходил.

