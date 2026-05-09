День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 11:44

Самолет-разведчик США впервые заметили в неожиданном месте

Самолет-разведчик США впервые заметили у румынско-украинской границы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский самолет-разведчик впервые был зафиксирован в районе границы между Румынией и Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По имеющейся информации, борт целенаправленно совершил круг вдоль пограничной линии.

Самолет вылетел с аэродрома в румынской Констанце, сделал круг над нейтральными водами Черного моря в подконтрольном диспетчерам Бухареста районе, после чего начал движение в сторону румынско-украинской границы, — указал собеседник агентства.

До этого беспилотный разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix пролетел над акваторией Черного моря. Аппарат под управлением ВВС Италии взлетел с базы Сигонелла на Сицилии.

Ранее стало известно, что истребители иностранных вооруженных сил сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС на некоторых участках маршрута над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты российской авиации проходят в соответствии с международными правилами.

США
Румыния
Украина
разведка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море
«Это страшно»: участница парада Победы поделилась воспоминаниями деда
Киевляне возложили цветы к Вечному огню в День Победы
100-летний ветеран и Герои России: кто сидел с Путиным на параде Победы
ВСУ применяли ударные дроны во время перемирия
«Страна у нас одна»: 101-летняя ветеран приняла поздравления с Днем Победы
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.