Самолет-разведчик США впервые заметили в неожиданном месте

Американский самолет-разведчик впервые был зафиксирован в районе границы между Румынией и Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По имеющейся информации, борт целенаправленно совершил круг вдоль пограничной линии.

Самолет вылетел с аэродрома в румынской Констанце, сделал круг над нейтральными водами Черного моря в подконтрольном диспетчерам Бухареста районе, после чего начал движение в сторону румынско-украинской границы, — указал собеседник агентства.

До этого беспилотный разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix пролетел над акваторией Черного моря. Аппарат под управлением ВВС Италии взлетел с базы Сигонелла на Сицилии.

Ранее стало известно, что истребители иностранных вооруженных сил сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС на некоторых участках маршрута над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты российской авиации проходят в соответствии с международными правилами.