Беспилотник-разведчик НАТО заметили над Черным морем

Беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix кружит над акваторией Черного моря, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Аппарат под управлением ВВС Италии взлетел с базы Сигонелла на Сицилии и через воздушное пространство нескольких европейских стран вышел в зону нейтральных вод.

В воздушное пространство каких-либо стран Northrop Grumman RQ-4D Phoenix не входил, — отметил собеседник агентства.

По его словам, в ходе полета беспилотник подал сигнал о проблемах с радиосвязью, однако это не повлияло на выполнение миссии. Высота не снижалась, первоначальная траектория круговых полетов сохраняется.

Ранее британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint пролетел над Черным морем. Отправным пунктом стала база Уоддингтон в Великобритании. Борт пролетел над территорией Румынии, достиг восточной части акватории Черного моря, после чего развернулся и сделал петлю в сторону запада.

До этого американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II был вновь замечен над нейтральными водами Черного моря, где совершил несколько кругов над акваторией. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце.