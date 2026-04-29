29 апреля 2026 в 16:36

Беспилотник-разведчик НАТО заметили над Черным морем

Беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix кружит над акваторией Черного моря, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Аппарат под управлением ВВС Италии взлетел с базы Сигонелла на Сицилии и через воздушное пространство нескольких европейских стран вышел в зону нейтральных вод.

В воздушное пространство каких-либо стран Northrop Grumman RQ-4D Phoenix не входил, — отметил собеседник агентства.

По его словам, в ходе полета беспилотник подал сигнал о проблемах с радиосвязью, однако это не повлияло на выполнение миссии. Высота не снижалась, первоначальная траектория круговых полетов сохраняется.

Ранее британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint пролетел над Черным морем. Отправным пунктом стала база Уоддингтон в Великобритании. Борт пролетел над территорией Румынии, достиг восточной части акватории Черного моря, после чего развернулся и сделал петлю в сторону запада.

До этого американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II был вновь замечен над нейтральными водами Черного моря, где совершил несколько кругов над акваторией. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

