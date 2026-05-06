Над Черным морем заметили незваного гостя из НАТО

Американский разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь заметили над нейтральными водами Черного моря, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По его словам, борт вылетел с румынской базы в Констанце и уже совершил несколько кругов вне стандартных гражданских коридоров на высоте около 11 тыс. метров. В воздушное пространство других стран он не заходит.

Полет борта Bombardier Challenger 650 Artemis II, вылетевшего с аэродрома в румынской Констанце, в настоящее время фиксируется над нейтральными водами Черного моря, он совершил уже несколько кругов, — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что этот же самолет уже фиксировали в районе Калининградской области, где он курсировал над Балтикой, проходя через зоны Литвы и Польши. Взлетал он также из Констанцы.

Кроме того, по словам собеседника агентства, недавно над Черным морем заметили и шведский Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он тоже сделал несколько кругов, вылетев из Бухареста, куда и возвращается.

Неделю назад беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix также был замечен над акваторией Черного моря. Аппарат под управлением ВВС Италии взлетел с базы Сигонелла на Сицилии и через воздушное пространство нескольких европейских стран вышел в зону нейтральных вод.