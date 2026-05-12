Дела против экс-полицейских о взятках от работников Baza передали в суд

Дела против экс-полицейских о взятках от работников Baza передали в суд

В Белгороде и Красноярске рассмотрят уголовные дела против бывших полицейских о получении взяток от сотрудников Baza, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Савеловский районный суд столицы выпустил соответствующее постановление.

Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 8 мая 2026 года уголовное дело в отношении Селиванова Александра Александровича передано по подсудности в Октябрьский районный суд города Белгорода. Постановлением этого же суда от 16 апреля 2026 года уголовное дело в отношении Ковалева Сергея Анатольевича передано по подсудности в Центральный районный суд города Красноярска, — отметили в суде.

Ранее бывшего сотрудника полиции заподозрили в краже почти 10 млн рублей у задержанного в Петербурге. В октябре 2025 года оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали в апарт-отеле мужчину по делу о мошенничестве. При нем нашли 13,8 млн рублей.

До этого межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова заключили под стражу в Москве по делу о превышении полномочий и получении взятки. По версии следствия, в 2024–2025 годах он получил от коммерческих фирм более 6 млн рублей за утилизацию отходов на территории воинской части, расположенной в Ленобласти.