Суд продлил домашний арест главному редактору Baza

Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взяток сотрудникам МВД, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда. Мужчину оставили под домашним арестом еще на два месяца.

Удовлетворить ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Трифонова Г. А. в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 20 декабря, — сказано в постановлении суда.

По тому же уголовному делу о даче взяток за информацию для публикаций проходит продюсер Telegram-канала Татьяна Лукьянова. Оба фигуранта полностью признали свою вину и в настоящее время содержатся под домашним арестом.

Ранее вину по данному делу признал сотрудник уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов. Его заявление прозвучало в Замоскворецком суде Москвы.

22 июля в офисе Baza прошли обыски. Правоохранители изъяли компьютеры и документы. Также они обыскали квартиру главного редактора Telegram-канала Глеба Трифонова.