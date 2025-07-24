Полицейский признал вину по делу Baza Сотрудник полиции Селиванов признал вину в получении взятки от Baza

Сотрудник уголовного розыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину по делу о взятке, связанной с журналистами Telegram-канала Baza, сообщает ТАСС. Его заявление прозвучало в Замоскворецком суде Москвы, где рассматривается дело о передаче денежных средств полицейскому в обмен на информацию.

Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Готов сотрудничать со следствием, скрываться не намерен, — сказал Селиванов.

Во вторник, 22 июля, в офисе Baza прошли обыски. Правоохранители изъяли компьютеры и документы. Также они обыскали квартиру главного редактора Telegram-канала Глеба Трифонова.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против полицейских из Краснодарского и Красноярского краев, а также Белгородской области. В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства.

Позднее в Сети появились кадры задержания полицейских. На опубликованном МВД видео заметно, как сотрудник ФСБ задерживает одного из подозреваемых.

В то же время ФСБ задержала в Херсонской области полицейского, подозреваемого в госизмене в пользу Украины. По данным ведомства, мужчина с 2022 года передавал через WhatsApp данные о дислокации российских войск, блокпостах и последствиях украинских ударов. Задержанный уже дал признательные показания, против него возбуждено уголовное дело.