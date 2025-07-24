Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 12:30

Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины

ФСБ задержала полицейского в Херсонской области за передачу данных Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности России задержала в Херсонской области сотрудника полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства. Мужчину подозревают в государственной измене из-за передачи данных украинским спецслужбам.

Региональное управление ФСБ установило, что подозреваемый, работая в одном из подразделений местной полиции, систематически собирал и передавал через мессенджер WhatsApp сведения представителям украинских спецслужб. Эта информация касалась мест дислокации российских войск и их средств на территории региона.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, украинские спецслужбы завербовали его еще в 2022 году в Херсоне. Тогда он собирал для них информацию о дислокации российских войск, расположении блокпостов и результатах ударов со стороны ВСУ. После этого он перебрался в Геническ, устроился на работу в полицию и продолжил передавать данные украинской стороне. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».

Ранее двух уроженцев Хабаровского края заподозрили в сотрудничестве с ГУР Украины. Подозреваемых задержали в Татарстане. По данным ФСБ, они хотели получить украинское гражданство и были задействованы в подготовке диверсий на территории РФ.

Россия
Херсонская область
полицейские
ФСБ
задержания
госизмена
уголовные дела
Украина
спецслужбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Судьба малых наций»: в ГД объяснили, как Армения повторяет путь Украины
В России заявили, что Германия рубит «газовый» сук под собой
Биография Путина: детство, карьера, семья
«Предать анафеме»: Басков, Киркоров и Лазарев попали под удар критика
Мерца уличили в желании развязать войну Германии с Россией
Страна НАТО рассчитывает на рекордные поставки российского газа
Юрист раскритиковал инициативу ввести пенсионные отчисления для самозанятых
Диетолог рассказала о пользе известного овоща
В Госдуме раскрыли, сколько раундов переговоров в Стамбуле еще предстоит
МИД РФ: освобождение россиян стало бы шагом к нормализации отношений с Баку
Нонна Гришаева рассказала, в чем проявляется женская сила
Просто супер: маринованные лисички на зиму — хрустящие и ароматные
Лукашенко обратился к Путину после крушения Ан-24
Вице-премьер Оверчук раскрыл, что обсуждают Россия и Армения
В администрацию российского города пришли с обысками
Обстоятельства чудом спасли россиянку от авиакатастрофы с Ан-24
Мишустин принял одно решение после падения Ан-24 в Амурской области
В России предложили ввести новые обязательные отчисления для самозанятых
Мать чеченских активистов обвинили в «подергивании» погонов в колонии
В Петербурге девушке выстрелили в лицо ради шутки
Дальше
Самое популярное
В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.