Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины

Федеральная служба безопасности России задержала в Херсонской области сотрудника полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства. Мужчину подозревают в государственной измене из-за передачи данных украинским спецслужбам.

Региональное управление ФСБ установило, что подозреваемый, работая в одном из подразделений местной полиции, систематически собирал и передавал через мессенджер WhatsApp сведения представителям украинских спецслужб. Эта информация касалась мест дислокации российских войск и их средств на территории региона.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, украинские спецслужбы завербовали его еще в 2022 году в Херсоне. Тогда он собирал для них информацию о дислокации российских войск, расположении блокпостов и результатах ударов со стороны ВСУ. После этого он перебрался в Геническ, устроился на работу в полицию и продолжил передавать данные украинской стороне. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».

Ранее двух уроженцев Хабаровского края заподозрили в сотрудничестве с ГУР Украины. Подозреваемых задержали в Татарстане. По данным ФСБ, они хотели получить украинское гражданство и были задействованы в подготовке диверсий на территории РФ.