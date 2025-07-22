Двух россиян задержали за госизмену и подготовку теракта

Двух россиян задержали за госизмену и подготовку теракта В Татарстане задержаны двое мужчин за госизмену и подготовку теракта

Двух уроженцев Хабаровского края заподозрили в сотрудничестве с ГУР Украины, их задержали в Татарстане, передает пресс-служба управления ФСБ России по республике. По информации ведомства, которую приводит ТАСС, они хотели получить украинское гражданство и были задействованы в подготовке диверсий на территории РФ. По данному факту возбудили уголовные дела.

Установили контакт с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с которыми поддерживали отношения сотрудничества на конфиденциальной основе, — сказано в сообщении.

До этого стало известно о задержании в ДНР и Ярославле пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты на территории России. По информации Центра общественных связей ФСБ России, им вменяют статьи о терроризме и государственной измене.

Ранее в Краснодарском крае задержали 22-летнего россиянина, который планировал совершить теракт в людном месте по заданию Киева. Помимо этого, он проводил фотосъемку военных объектов и передавал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота.