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22 июля 2025 в 14:01

Слив информации в Telegram обернулся уголовным делом для полицейских

СК возбудил дело о передаче секретных данных полицейскими Telegram-каналу

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые передавали охраняемую законом информацию одному из Telegram-каналов, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что сведения передавались в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Во время обысков были изъяты предметы и документы.

Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ), — следует из публикации.

Ранее утром появилась информация, что полиция проводит обыски в офисе крупного новостного Telegram-канала Baza. Канал пишет, что сотрудники, которые находились в это время там, перестали выходить на связь. Baza также сообщила и об обысках в квартире главного редактора Глеба Трифонова.

Позже появились кадры обысков в редакции. На опубликованном видео сотрудники разговаривают с правоохранителями. Источник также писал о возбуждении некоего уголовного дела в одном из регионов страны.

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