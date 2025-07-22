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22 июля 2025 в 11:55

Появились кадры обысков в редакции Telegram-канала Baza

Появились кадры обысков в редакции крупного новостного Telegram-канала Baza. На опубликованном видео сотрудники разговаривают с правоохранителями. Информация о том, что послужило причиной обысков, еще не поступила. По данным канала, речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из регионов страны.

Ранее в Сети появилась информация, что полицейские проводят обыски в офисе Baza. Telegram-канал сообщил, что сотрудники, которые находились в это время там, перестали выходить на связь.

Также стало известно о проведении обысков в офисе издания URA.RU. Следователи изымали компьютерную технику и документы. В URA.RU в официальном заявлении подтвердили факт обысков. Они проходили и в квартирах нескольких журналистов. Среди задержанных журналистов также были Сергей Бодров и Анна Салымская.

До этого стало известно об обысках у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко. По словам источника в правоохранительных органах, следственные действия проводятся в рамках дела об оборонительных сооружениях.

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