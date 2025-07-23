Опубликованы кадры задержания передававших информацию Baza полицейских

В Сети появились кадры задержания передававших информацию Telegram-каналу Baza полицейских. На опубликованном пресс-службой российского МВД видео можно увидеть лежащего на полу мужчину. На нем сидит сотрудник ФСБ.

Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям, предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей. При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что главреду Telegram-канала Baza Глебу Трифонову вменяют совершение преступления в виде участия в группе, которая организовала дачу взятки в особо крупном размере. Сам фигурант уголовного дела отвергает выдвинутые против него обвинения.

Ранее адвокат главного редактора Baza Алексей Михальчик сообщил, что следователи отпустили двоих из пяти сотрудников крупного новостного Telegram-канала, задержанных после обыска в редакции во вторник, 22 июля. По его словам, отпущенным не предъявлено никаких обвинений.