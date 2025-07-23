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23 июля 2025 в 10:06

СК предъявил обвинение главреду Baza Трифонову в даче взятки группой лиц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главному редактору издания Baza Глебу Трифонову предъявлено обвинение в совершении преступления, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах. Следствие считает его участником группы, организовавшей дачу взятки в особо крупном размере. При этом Трифонов отвергает выдвинутые против него обвинения.

Трифонову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). Аналогичное обвинение предъявлено и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой. Вину в этом преступлении оба они не признают, — сказал источник.

Ранее появилась информация о проведении оперативных мероприятий в офисе издания Baza. Находившиеся в помещении сотрудники перестали отвечать на звонки. Позже в Сети появились видео, на которых запечатлен процесс обыска с участием работников издания и представителей правоохранительных органов.

Адвокат Алексей Михальчик в беседе с корреспондентом NEWS.ru подтвердил, что под стражу взяты пять работников Telegram-канала. Среди задержанных, по словам защитника, находится главный редактор издания. Адвокат добавил, что пока устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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