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22 июля 2025 в 16:05

Адвокат раскрыл число задержанных сотрудников Telegram-канала Baza

Адвокат Михальчик: пятерых сотрудников Telegram-канала Baza задержали

Обыски в офисе телеграм-канала «База» в Москве Обыски в офисе телеграм-канала «База» в Москве Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В настоящее время задержаны пять сотрудников редакции крупного новостного Telegram-канала Baza, заявил адвокат Алексей Михальчик. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в их числе есть главред Глеб Трифонов.

У нас пять задержанных сотрудников, никто не может получить информацию, где они. Мы официально подали документы в СК, — отметил правозащитник.

До этого в Сети появилась информация, что полицейские проводят обыски в офисе Baza. Telegram-канал сообщил, что сотрудники, которые находились в это время там, перестали выходить на связь. Через некоторое время были опубликованы кадры обысков. На опубликованном видео можно увидеть, как сотрудники разговаривают с правоохранителями.

Также стало известно, что Следственный комитет России провел обыск в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Уточнялось, что правоохранительные органы устроили его в связи с делом о растрате при ремонтных работах. Правоохранители в настоящее время не раскрывают всех подробностей, детали произошедшего еще устанавливаются.

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