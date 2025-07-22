Адвокат раскрыл новый поворот в задержании сотрудников Baza

Следователи отпустили двух из пяти сотрудников крупного новостного Telegram-канала Baza, задержанных после обыска в редакции во вторник, 22 июля, сообщил адвокат главного редактора Алексей Михальчик в беседе с ТАСС. По его словам, отпущенным не предъявлено никаких обвинений.

Двое ранее задержанных сотрудников Baza отпущены из СК. Всего же были задержаны пятеро работников СМИ. В настоящее время в отделе остается мой подзащитный Глеб Тихонов и еще двое его коллег, — сказал Михальчик.

Ранее адвокат сообщил, что правоохранителями были задержаны пять сотрудников редакции Baza. По его словам, в их числе есть главред Глеб Трифонов. По его словам, сторона защиты официально подала документы в СК.

До этого в Сети появилась информация, что полицейские проводят обыски в офисе Baza. Telegram-канал сообщил, что сотрудники, которые находились в это время там, перестали выходить на связь. Через некоторое время были опубликованы кадры обысков. На опубликованном видео можно увидеть, как сотрудники разговаривают с правоохранителями.