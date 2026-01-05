Малюк покинул пост главы СБУ

Действующий глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подал в отставку по прямому распоряжению президента страны, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Эта новость совпала по времени с официальным увольнением главы государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

По требованию [Владимира] Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, — сообщил Гончаренко.

Официального указа о назначении нового руководителя пока нет, но эксперты и политики уже обсуждают кандидатуру Евгения Хмары. Он на данный момент возглавляет Центр специальных операций «А» СБУ и рассматривается как наиболее вероятный кандидат на роль временно исполняющего обязанности главы службы. Причины отставки Малюка на фоне продолжающихся перестановок в военном и силовом аппарате официально не комментируются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своей администрации Олега Татарова. Причины его отстранения неизвестны. Однако депутат Гончаренко не исключает, что Татаров может перейти на работу в ГУР.