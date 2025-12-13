Заместитель главы администрации президента Украины Олег Татаров лишился своей должности, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он не исключает, что экс-заместитель может перейти на работу в ГУР.

Олега Татарова увольняют из офиса Зеленского. Чтобы разойтись не очень плохо, [Владимир] Зеленский предлагал главе СБУ [Василию] Малюку взять его кем-то к себе. Но у Малюка как-то места не нашлось, — написал парламентарий.

Ранее жительница Одессы рассказал, что на Украине бытует мнение, что власти страны готовят население к отставке Зеленского и установлению военной диктатуры. Свое мнение она обосновала состоявшимся ранее назначением на пост главы города военного.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Зеленский может быть отстранен от должности за попытки оттянуть проведение выборов. По его мнению, украинский политик принимает все возможные меры, чтобы отсрочить свой провал, но его усилия окажутся тщетными.