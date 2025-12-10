ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:28

В Госдуме объяснили, почему Зеленский может покинуть свой пост до выборов

Депутат Чепа: Зеленского могут отправить в отставку за попытки оттянуть выборы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский может быть отстранен от должности за попытки оттянуть проведение выборов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, украинский политик предпринимает все возможные меры, чтобы отсрочить свой провал, но его усилия окажутся тщетными.

Сейчас Зеленский ищет любые возможности для того, чтобы оттянуть свое падение. Сначала он говорит, что необходимо три месяца, чтобы провести выборы на Украине, потом возникнет новая проблема, и он еще попытается оттянуть время. И вот эти заявления о том, что Зеленский даже не читал мирный план, что необходимо проводить выборы, говорят только об одном: его объявили крайним. А это значит, что он может покинуть пост еще до проведения выборов. Возможно, появится временно исполняющий обязанности, — высказался Чепа.

Как подчеркнул депутат, недавнее заявление президента США Дональда Трампа о важности проведения выборов на Украине ясно демонстрирует, что именно Зеленского он считает ответственным за неподписание и срыв соглашения. По его мнению, в Штатах украинского президента уже считают обреченным на провал.

Мне кажется, прямо дни остаются до отставки Зеленского. И его слова о необходимости подождать, чтобы подготовиться к выборам, — это попытка найти лазейку для того, чтобы каким-то образом сохранить свой пост. Мы видим, что и риторика его европейских хозяев потухла. Дни его уже сочтены, — резюмировал Чепа.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Киев может намеренно замедлить подготовку к выборам с целью установления контроля над избирательным процессом. По его мнению, действующая украинская власть предпримет все возможные меры, чтобы не допустить участия оппозиционеров в выборах.

