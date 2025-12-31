В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы

В России стартовали новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней: с 31 декабря по 11 января. Официальными праздничными днями считаются 1–8 января, однако дни с 5 и 3 января были перенесены на 31 декабря и 9 января соответственно.

Первым рабочим днем 2026 года будет 12 января. Он выпадает на понедельник, таким образом, с длинных выходных россияне сразу выйдут на полную рабочую неделю.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2027 году россиян вновь ждут продолжительные новогодние каникулы — почти такие же длинные, как и в 2026 году, однако общее количество рабочих дней в следующем году может немного увеличиться. Она подчеркнула, что в 2026 году россияне будут отдыхать 118 дней (включая праздники), а рабочих дней будет 247.

До этого сервис OneTwoTrip сообщил, что россияне в 2026 году смогут отдохнуть 59 дней, взяв при этом только 28 дней отпуска. По словам экспертов, один двухнедельный отпуск можно устроить летом, а остальные — присоединив к государственным праздникам.