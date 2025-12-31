Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 09:08

В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы

Россияне ушли на 12-дневный отдых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России стартовали новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней: с 31 декабря по 11 января. Официальными праздничными днями считаются 1–8 января, однако дни с 5 и 3 января были перенесены на 31 декабря и 9 января соответственно.

Первым рабочим днем 2026 года будет 12 января. Он выпадает на понедельник, таким образом, с длинных выходных россияне сразу выйдут на полную рабочую неделю.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в 2027 году россиян вновь ждут продолжительные новогодние каникулы — почти такие же длинные, как и в 2026 году, однако общее количество рабочих дней в следующем году может немного увеличиться. Она подчеркнула, что в 2026 году россияне будут отдыхать 118 дней (включая праздники), а рабочих дней будет 247.

До этого сервис OneTwoTrip сообщил, что россияне в 2026 году смогут отдохнуть 59 дней, взяв при этом только 28 дней отпуска. По словам экспертов, один двухнедельный отпуск можно устроить летом, а остальные — присоединив к государственным праздникам.

Читайте также
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
Семья и жизнь
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
В Госдуме назвали главный минус идеи Онищенко выходить на работу 2 января
Власть
В Госдуме назвали главный минус идеи Онищенко выходить на работу 2 января
Все, что нужно к шампанскому: топ-5 канапе на скорую руку — должны быть в копилке у каждой хозяйки
Общество
Все, что нужно к шампанскому: топ-5 канапе на скорую руку — должны быть в копилке у каждой хозяйки
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
Культура
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник
Семья и жизнь
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник
каникулы
Новый год
общество
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как справиться с шумными соседями в Новый год
Пьяные солдаты ВСУ отметили Новый год беспорядочной стрельбой
На юге России закрыли аэропорты
В Китае предрекли последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Долиной обязали вернуть почти 49 млн рублей
Россияне смогут следить за Дедом Морозом на интерактивной карте
Москалькова обратилась к Киеву с требованием
Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область
Глава Петербургской биржи рассказал, как Россия потеряла триллионы долларов
Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: готовим десерт на праздник
Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Ларисе Долиной
В предновогоднюю ночь ПВО уничтожила более 80 украинских БПЛА
В России начались рекордно длинные 12-дневные новогодние каникулы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 декабря: инфографика
В Италии раскрыли, кто подтолкнул Зеленского к атаке на резиденцию Путина
В Британии указали на оправдания Украины после атаки на резиденцию Путина
«Верни мне папу»: о чем дети просят Деда Мороза на Новый год
Си Цзиньпин заявил об уверенном шаге вперед в отношениях Китая и России
Россияне столкнулись с блокировками в банкоматах
«Новогодние шарики»: готовим простой салат с рыбой на праздник
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.