Россиянам раскрыли способ отдохнуть 59 дней в 2026 году OneTwoTrip: в 2026 году россияне смогут провести в отпуске 59 дней вместо 28

Россияне в 2026 году смогут отдохнуть 59 дней, взяв при этом только 28 дней отпуска, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. По словам экспертов, один двухнедельный отпуск можно устроить летом, а остальные — присоединив к государственным праздникам.

По закону один из отрезков должен быть не меньше 14 дней, а вот остаток можно делить как угодно: взять целиком, разбить по неделе или присоединять по паре дней к выходным и праздникам. Мы предлагаем выбрать последний вариант, — отметили специалисты.

Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января. Те, у кого остались неиспользованные дни отпуска за 2025 год, могут взять выходные 29 и 30 декабря. В феврале и марте россияне официально отдыхают по три дня, поскольку День защитника Отечества выпадает на понедельник, а Международный женский день переносится на начало следующей недели. Эксперты посоветовали взять четыре дня отпуска в один из этих периодов.

Между майскими праздниками запланировано пять рабочих дней между отдыхом с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Взяв отпуск в этот промежуток, человек получит 11 дней отдыха. Что касается Дня России 12 июня, то он выпадет на пятницу. Если взять отпуск еще на четыре дня, то получится полноценный семидневный отдых.

До этого стало известно, что июль 2026 года станет наиболее выгодным месяцем для планирования отпуска с финансовой точки зрения. Следующими по экономической привлекательности идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.