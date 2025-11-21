Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 08:34

Россиянам раскрыли способ отдохнуть 59 дней в 2026 году

OneTwoTrip: в 2026 году россияне смогут провести в отпуске 59 дней вместо 28

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россияне в 2026 году смогут отдохнуть 59 дней, взяв при этом только 28 дней отпуска, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса OneTwoTrip. По словам экспертов, один двухнедельный отпуск можно устроить летом, а остальные — присоединив к государственным праздникам.

По закону один из отрезков должен быть не меньше 14 дней, а вот остаток можно делить как угодно: взять целиком, разбить по неделе или присоединять по паре дней к выходным и праздникам. Мы предлагаем выбрать последний вариант, — отметили специалисты.

Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января. Те, у кого остались неиспользованные дни отпуска за 2025 год, могут взять выходные 29 и 30 декабря. В феврале и марте россияне официально отдыхают по три дня, поскольку День защитника Отечества выпадает на понедельник, а Международный женский день переносится на начало следующей недели. Эксперты посоветовали взять четыре дня отпуска в один из этих периодов.

Между майскими праздниками запланировано пять рабочих дней между отдыхом с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Взяв отпуск в этот промежуток, человек получит 11 дней отдыха. Что касается Дня России 12 июня, то он выпадет на пятницу. Если взять отпуск еще на четыре дня, то получится полноценный семидневный отдых.

До этого стало известно, что июль 2026 года станет наиболее выгодным месяцем для планирования отпуска с финансовой точки зрения. Следующими по экономической привлекательности идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

отпуска
праздники
Россия
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские дроны ударили по трем регионам России утром
Ущерб Минобороны по громкому делу достиг 9 млрд рублей
Названы страны Европы, которые могут участвовать в переговорах по Украине
Стало известно, почему ВСУ распродают через интернет оружие и технику НАТО
Суд решил судьбу обвиняемого во взяточничестве вице-премьера Башкирии
Россиянам раскрыли способ отдохнуть 59 дней в 2026 году
Автопортрет знаменитой художницы продали за более чем $50 млн
Киев захотел изменить один из пунктов мирного плана США по Украине
В Японии ответили, откажется ли страна от российского газа
Бывший высокопоставленный военачальник ВСУ оказался в розыске МВД
Экспертиза вынесла окончательный вердикт о вменяемости убийцы Талькова
Опубликованы кадры с места схода вагонов с рельсов в Иркутской области
День сыновей: как выразить любовь — лучшие идеи для подарков
Раскрыто, чем грозит распитие алкоголя на общем балконе жилого дома
Котел у Красноармейска и эвакуация мирных: новости СВО к утру 21 ноября
Зеленский предложил кандидата на замену Галущенко
Британцы установили слежку за российским «Янтарем»
В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов
Бывший охранник рассказал о визитах секс-работниц к брату Карла III
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 ноября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.