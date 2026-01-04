Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 17:03

Пегова отправилась в отпуск с молодым возлюбленным

Актриса Пегова отправилась в отпуск с новым возлюбленным Сергеем Мариным

Актриса Ирина Пегова Актриса Ирина Пегова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народная артистка России Ирина Пегова проводит новогодние праздники на жарком курорте вместе с возлюбленным, актером Сергеем Мариным, который младше ее на девять лет. 47-летняя телеведущая в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что они вместе с друзьями сыграли в гольф.

Было невероятно приятно провести этот день и сыграть в гольф в такой компании. Такие моменты хочется повторять, — написала Пегова.

Актриса опубликовала фотографии с отдыха, где она и Марин запечатлены в спортивных нарядах. Их отношения, которые изначально скрывались, теперь развиваются открыто: пара вместе появляется на светских мероприятиях. До этого Пегова пережила болезненный развод с коллегой Дмитрием Орловым, от которого у нее есть дочь.

Ранее блогеры Сергей Косенко и Виктория Боня опровергли слухи о романе после совместного отдыха в Коста-Рике. В своем обращении они заявили, что дружат более двух лет и живут на вилле друзей в разных спальнях. Поездка, по их словам, была нужна предпринимателю для перезагрузки после расставания с супругой.

