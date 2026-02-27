Зимняя Олимпиада — 2026
В России перестали продавать один из романов Сорокина

В АСТ сообщили о прекращении продаж книги Сорокина «Голубое сало»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роман «Голубое сало» писателя Владимира Сорокина перестал продаваться в России, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства АСТ. В компании пояснили, что решение связано с риском возможных претензий со стороны правоохранительных органов.

Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» снят с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов, — рассказали агентству.

Скандальное произведение впервые вышло в свет в 1999 году. По сюжеты ученые клонируют великих русских писателей, чтобы получать из них загадочную субстанцию под названием «голубое сало».

Ранее сообщалось, что Роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» включили в перечень изданий, запрещенных к распространению в Белоруссии. Книга вышла в свет в 2016 году.

До этого российское издательство Popcorn Books приняло решение о закрытии после семи лет работы. Против компании было возбуждено дело о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Скандальное издательство активно выпускало книги в этой тематике.

