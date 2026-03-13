14 марта — День православной книги: от пергамента до первопечатника

14 марта в России справляют важный для филологов, богословов и верующих праздник — День православной книги. Он посвящен сохранению и развитию книжной культуры в православной традиции. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, то есть 1 марта 1564 года по старому стилю, в Москве завершили печать первой датированной русской печатной книги — «Апостола». Праздник напоминает о длинном пути от древних рукописей до современных книжных изданий.

История праздника и выход первой печатной книги «Апостол»

День православной книги, 14 марта, учрежден в 2009 году Священным синодом РПЦ. Назначение торжества — популяризация чтения духовной литературы среди молодежи и взрослых. Дата выбрана не случайно: праздник связан с ключевым для духовной литературы и грамотности событием XVI века. В 1563–1564 годах в Москве работала первая типография. Ее основали дьякон и первопечатник Иван Федоров и его сподвижник Петр Мстиславец. Они напечатали «Апостол» — сборник посланий апостолов из Нового Завета. Книга вышла 1 марта 1564 года по юлианскому календарю, что соответствует 14 марта по новому стилю.

История первой печатной книги «Апостол» поражает: издано было свыше 1000 экземпляров. Книга отличалась четкостью шрифта, а также была украшена росписями. Работа в типографии велась под покровительством царя Ивана Грозного. Однако после выпуска книги завистники и недоброжелатели обвинили Федорова и Мстиславца в ереси. Обоим пришлось бежать сначала в Литву, а после — на территорию Украины, где оба продолжили печатное дело.

Несколько экземпляров «Апостола» сохранились до наших дней. Сегодня они хранятся в библиотеках России и Украины. А праздник 14 марта служит напоминанием о подвиге первопечатников и значимости их достижения.

Книга «Апостол», отпечатанная первым русским книгопечатником Иваном Федоровым в 1574 году Фото: И. Масько / РИА Новости

Рукописные книги на пергаменте: труд переписчиков и стоимость изданий

До изобретения печати книги в Древней Руси создавались вручную. Основным материалом служил пергамент — телячья или овечья кожа, обработанная особым образом. Переписчики работали в скрипториях монастырей. Процесс изготовления рукописной книги на пергаменте требовал огромных усилий и много времени. Один монах мог копировать Евангелие месяцами. В работе он использовал гусиное перо и чернила из сажи или охры. Текст писали остроглавным уставом — четким шрифтом без связок между буквами.

Работа переписчика была без преувеличения подвигом. В процессе нужно было не только копировать слова, но и украшать страницы миниатюрами с изображением святых и сцен из Библии. Ошибки были недопустимы. Поэтому и сам переписчик относился к созданию рукописной книги на пергаменте с сакральным трепетом. Известно, что многие переписчики молились перед началом работы и просили священников благословить их труд.

Стоимость таких книг в Древней Руси поражала. Например, за Евангелие отдавали коня или корову. Богатые бояре и князья заказывали личные экземпляры, и это считалось роскошью. Монастыри собирали библиотеки для богослужений. Пергаментные книги служили веками и передавались по наследству.

Палимпсесты: рукописи, которые переписывали поверх старых текстов

Палимпсесты — древние рукописи, ставшие особым феноменом средневековой книжности. Это рукописные книги, в которых новый текст записан поверх стертого старого. Слово «палимпсест» значит «состряпанный заново». Причина существования палимпсестов — в дефиците кожи для пергамента. Кожа была дорогим материалом, так что часто ее просто очищали от имевшегося текста молоком или пемзой, после чего наносили свежие записи поверх.

В православной традиции часто встречались палимпсесты. Древние рукописи на Руси создавали в XI–XIV веках. Некоторые из них хранили свидетельства ранней славянской письменности. Так, в Новгороде нашли палимпсест с грамотами X века. Обнаружить их удалось с помощью ультрафиолета и химической обработки. Так ученые получили спрятанный от невооруженного глаза образец древнерусской культуры.

Репродукция страниц минеи с изображением святого Лонгина мученика (3-я четверть XVII века). Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне — Российская национальная библиотека) Фото: А. Варфоломеев/РИА Новости

Почему первые книги были церковными: роль духовной литературы в просвещении

Духовная литература сыграла особую роль в просвещении и популяризации грамотности на Руси. Первые печатные книги — «Апостол» Федорова или Библия Гутенберга — неспроста были церковными. Церковь считалась колыбелью культуры. Именно священнослужители, владевшие грамотой, просвещали прихожан.

Духовная литература формировала мировоззрение. Евангелия, псалтыри учили морали, вере. Они объединяли людей. Поэтому на Руси до начала книгопечатания 90% текстов были богослужебными. Книги читали на службах для воспитания души. Церковные книги заложили основу грамотности. Они сделали знание доступным.

Как книгопечатание изменило Русь и повлияло на грамотность

Книгопечатание было революционным прорывом. За «Апостолом» последовали «Часослов» и другие церковные книги. Позже возникла и светская литература. Книги, прежде размножаемые вручную, теперь издавались в тысячных экземплярах. Это сказалось и на стоимости: знания стали доступнее. В связи с этим выросла грамотность. К XVII веку типографии открылись в Новгороде, Вильне и не только. Печатное слово сплотило людей.

Обо всем этом напоминает и День православной книги, 14 марта. Этот праздник подчеркивает роль духовной литературы в становлении России как державы. Он не обходится без открытых чтений, поэтических встреч и лекций.