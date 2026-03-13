В Приморье поймали тигра-людоеда

В Приморье специалисты охотнадзора успешно отловили тигра, который в феврале текущего года совершил смертельное нападение на охотника в Чугуевском округе, сообщил глава регионального Министерства природы Филипп Шутов. До этого момента зверь почти месяц скрывался в тайге и прилегающих сопках, умело избегая ловушек, расставленных экспертами центра «Амурский тигр».

Сейчас животное везут в реабилитационный центр «Центр „Тигр“» в селе Алексеевка для подробного обследования, — рассказал министр.

Шутов добавил, что из-за проявленной агрессии и полученных травм особь больше никогда не будет выпущена в дикую природу.

Агрессивного хищника, оказавшегося крупным самцом с ранением спины, обнаружили утром 13 марта на окраине села Березовка. В феврале жертвой хищника стал мужчина, который доставлял корма на лесную площадку в 20 километрах от села Извилинка.

Ранее тигр разорвал и съел двух собак во дворе дома села Березовка в Приморье. Отмечается, что инцидент произошел за 40 минут до того, как хозяева вышли на улицу. Согласно сообщению инспектора, в районе зафиксировано присутствие четырех амурских тигров, среди которых взрослая тигрица вместе с детенышем.