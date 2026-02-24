Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:06

Ветеринары проиграли битву за жизнь амурского тигра

В Ленинградском зоопарке в возрасте 16 лет умер амурский тигр Амадей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Ленинградском зоопарке скончался 16-летний амурский тигр Амадей, сообщила администрация учреждения. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В зоопарк он попал еще котенком в возрасте одного года. В последнее время у тигра развились дистрофия печени и почек. Все это время за его состоянием внимательно следили зоологи и ветеринары. В октябре 2026 года Амадею должно было исполниться 17 лет.

Ранее в тайском зоопарке «Королевство тигров», расположенном в городе Чиангмай, зафиксирована массовая гибель животных. Погиб 71 тигр. Первые признаки неизвестного заболевания у хищников обнаружили 8 февраля. Спасти их не удалось. Сейчас зоопарк временно закрыт для посетителей. Сотрудники учреждения и местные власти проводят дезинфекцию и пытаются локализовать очаг инфекции.

До этого в Приморском крае автомобилист снял на видео необычную встречу на заснеженной лесной дороге. Его машину окружила семья амурских тигров. На записи видно, как один тигренок идет прямо перед капотом, а другой огибает автомобиль по обочине и поднимается на склон. Автор ролика рассказал, что всего тигрят было трое. По его мнению, они пытались догнать мать, которая ушла далеко вперед.

