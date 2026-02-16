Появились подробности о личности погибшего от лап тигра мужчины В Приморье моряк приехал к семье между рейсами и погиб от лап тигра

Мужчина, погибший в результате нападения амурского тигра в Чугуевском округе Приморья, работал моряком и находился дома в перерыве между рейсами, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 15 февраля примерно в 20 километрах от села Извилинка. Молодому мужчине было 23 года.

Погибший — моряк, он приехал домой к родителям между рейсами в отпуск. Сам он не является охотником, — рассказали агентству.

По имеющимся сведениям, погибший привез корм на докормочную площадку. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что хищник мог быть ранен, что и стало возможной причиной нападения. По предварительной информации, мужчина прибыл на площадку вместе с напарником, после чего они разошлись. Позже он обнаружил тело моряка и связался с родителями.

