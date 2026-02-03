Тигр растерзал пожилого фермера

Фермер погиб после нападения тигра в заповеднике Тадоба–Андхари в Индии, сообщает издание Times of India. 75-летний Уддхав Варлу Мохурле зашел в лес ранним утром и был растерзан хищником, став третьей жертвой больших кошек в этом районе с начала 2026 года.

Инцидент произошел около 4:30 утра по местному времени, когда пожилой мужчина, работавший на своей ферме перед рассветом, ненадолго зашел в лес по нужде. Местные власти призвали население избегать посещения лесных массивов в темное время суток — ранним утром и поздним вечером.

Ранее в Таиланде слон поднял туриста хоботом и растоптал на глазах у его жены в национальном парке. Это уже третья жертва слона-убийцы по кличке Пхлай Ойван. Супруга погибшего смогла избежать опасности благодаря действиям сотрудников национального парка, которые сумели прогнать напавшего слона.

До этого в Индии начали искать слона, который за новогодние праздники убил минимум 17 человек, включая четырех членов одной семьи. Агрессивное животное собираются усыпить и отвезти в безопасное место, но пока выследить зверя не удалось.