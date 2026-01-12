Атака США на Венесуэлу
Неуловимый слон убил 17 человек за новогодние праздники

В Индии слон убил минимум 17 человек за новогодние праздники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Индии разыскивают слона, который за новогодние праздники убил минимум 17 человек, включая четверых членов одной семьи, пишет Times of India. Агрессивное животное собираются усыпить и отвезти в безопасное место, но пока выследить зверя не могут даже следопыты.

Число погибших в результате нападения слона достигло 17 человек. Поздно вечером в среду скончалась раненая женщина, проходившая лечение в больнице Западного Сингхбхума. Лесное управление заявило, что может усыпить и переместить слона, но в настоящее время не может отследить его местонахождение, — сказано в статье.

Ранее в детском лагере «Уфимский сокол» под Уфой бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи, полиция, представители Росприроднадзора и сотрудники центра реабилитации диких животных. У животного диагностировали бешенство в тяжелой форме. Хищница скончалась на глазах у очевидцев.

До этого собака напала на лошадь в Сосновом Бору в конном клубе, расположенном в бухте Кандикюля. Инцидент произошел во время прогулки, когда на лошади каталась 15-летняя девочка. Девочка успела спрыгнуть с животного и не пострадала. Однако лошадь получила рваную рану на шее.

слоны
животные
Индия
звери
