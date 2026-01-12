Неуловимый слон убил 17 человек за новогодние праздники В Индии слон убил минимум 17 человек за новогодние праздники

В Индии разыскивают слона, который за новогодние праздники убил минимум 17 человек, включая четверых членов одной семьи, пишет Times of India. Агрессивное животное собираются усыпить и отвезти в безопасное место, но пока выследить зверя не могут даже следопыты.

Число погибших в результате нападения слона достигло 17 человек. Поздно вечером в среду скончалась раненая женщина, проходившая лечение в больнице Западного Сингхбхума. Лесное управление заявило, что может усыпить и переместить слона, но в настоящее время не может отследить его местонахождение, — сказано в статье.

