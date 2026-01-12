Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:01

Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В детском лагере «Уфимский сокол» под Уфой бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку, сообщает Telegram-канал SHOT. Сотрудники лагеря оперативно вмешались и изолировали ребенка от животного.

Поведение хищницы оставалось неадекватным. Она ела снег и испытывала проблемы с дыханием. На место происшествия прибыли бригада скорой помощи, полиция, представители Росприроднадзора и сотрудники центра реабилитации диких животных.

Рысь была отловлена неподалеку от лагеря, однако спасти ее не удалось. По словам специалистов, у животного диагностировали бешенство в тяжелой форме. Хищница скончалась на глазах у очевидцев, провести усыпление и последующий осмотр не успели.

Состояние пострадавшей девочки оценивается как удовлетворительное. Укусы и царапины оказались неглубокими, угрозы для жизни нет. Ребенку проводят необходимый курс уколов, школьница находится под наблюдением врачей.

Ранее в четырех селах Самарской области ввели строгий карантин из-за обнаружения смертельно опасного вируса бешенства. Первым 30 декабря карантин объявили в селе Большая Дергуновка Большеглушицкого района. С 4 января ограничения также действуют в селах Новые Ключи, Нижняя Быковка и Михайло-Лебяжье.

бешенство
дикие животные
рысь
Башкирия
Уфа
