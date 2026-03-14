14 марта 2026 в 16:11

Российский лыжник вошел в десятку лучших на этапе КМ в Норвегии

Лыжник Коростелев пришел 10-м в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал на 10-й позиции в масс-старте на 50 км свободным стилем в рамках 11-го этапа Кубка мира, который проходил в норвежском Хольменколлене. Золото завоевал норвежец Эйнар Хедегарт, он прошел дистанцию за один час 51 минуту и 38,2 секунды.

Серебро досталось Харальду Амундсену, его отставание составило 0,4 секунды. Тройку призеров замкнул Мартин Нюэнгет, уступивший лидеру 1,1 секунды. Российский спортсмен проиграл победителю одну минуту и 24,2 секунды.

До этого комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил выступление российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на этапе Кубка мира в финском Лахти. Он отметил, что Коростелев завоевал медаль, которая стала первой для представителей России на соревнованиях подобного уровня за последние четыре года.

Ранее российский горнолыжник Алексей Бугаев стал обладателем бронзовой медали Паралимпийских игр в Италии в дисциплине гигантский слалом. Соревнования проходили в местечке Тофане. По итогам двух заездов Бугаев показал результат две минуты 11,14 секунды. Он соревнуется в категории LW6, в которую входят спортсмены с нарушением функции одной верхней конечности.

