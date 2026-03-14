Российский лыжник вошел в десятку лучших на этапе КМ в Норвегии Лыжник Коростелев пришел 10-м в масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал на 10-й позиции в масс-старте на 50 км свободным стилем в рамках 11-го этапа Кубка мира, который проходил в норвежском Хольменколлене. Золото завоевал норвежец Эйнар Хедегарт, он прошел дистанцию за один час 51 минуту и 38,2 секунды.

Серебро досталось Харальду Амундсену, его отставание составило 0,4 секунды. Тройку призеров замкнул Мартин Нюэнгет, уступивший лидеру 1,1 секунды. Российский спортсмен проиграл победителю одну минуту и 24,2 секунды.

До этого комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил выступление российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на этапе Кубка мира в финском Лахти. Он отметил, что Коростелев завоевал медаль, которая стала первой для представителей России на соревнованиях подобного уровня за последние четыре года.

